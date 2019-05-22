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/Новости медицины

В Украине стартует трансформация экстенной медицинской помощи

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22 мая правительством принято решение о начале трансформации системы экстренной медицинской помощи, которая продлится 5 лет, начиная с изменений в шести пилотных регионах в этом году.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины, передает УНН.

В Украине стартует трансформация экстенной медицинской помощи

biz.censor.net.ua

Как сообщили в ведомстве, изменения произойдут в течение следующих пяти лет, а первый этап начнется уже в этом году. На реализацию изменений в Госбюджете предусмотрено 922,5 млн гривен.

В рамках пилотного проекта предусмотрено закупки специализированного санитарного транспорта, оснащения для учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве.

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Иванов Петр
Иванов Петр
Это сколько денег успеют "распилить".
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