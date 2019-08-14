В Украине родилась девочка с опухолью-монстром: жуткие детали

Во Львове у новорожденной девочки Камилы врачи вырезали огромную опухоль, которая занимала почти половину ее тела.

Медики еще в утробе матери диагностировали копчиковую тератому – опухоль-монстра, которая поглотила 45% тела и весила 1,7 кг. Малышку прооперировали уже на четвертые сутки после рождения, передает ZAXID.NET.

Врачи поздно обнаружили опухоль, так как мама не спешила становиться на учет врачей.

"Я поехала на обследование во Львов. Здесь мне сказали, что у ребенка копчиковая тератома. Я все время чувствовала, что у меня под ребром дело какая-то шишка, которая очень печет. Опухоль росла вместе с ребенком, только на последнем месяце беременности ее рост остановился", – вспоминала она.

Врачи сделали женщине кесарево сечение и приняли решение оперировать ребенка, чтобы избежать дальнейшей беды.

"Обычно детей с такими аномалиями мы стараемся оперировать чуть позже, даем им возможность немного окрепнуть. Но в этом случае должны были оперировать срочно, на четвертые сутки от рождения ребенка, потому что масштаб опухоли был такой, что ее оболочки не выдерживали, содержание начал вытекать. А это прямая дорога к инфицированию, что крайне опасно", – пояснила заведующая II хирургического отделения больницы Галина Курило.

Новорожденная Камила после операции

Операция длилась 2,5 часа. При рождении малышка весила 3,6 кг граммов, а когда вырезали опухоль – 1,9 кг. Гигантская опухоль шла по позвоночнику до крестцовых костей. У ребенка вместо ягодиц была сплошная опухоль.

"Опухоль лежала на тазовых костях и прямой кишке. Мы сделали ребенку пластику мягких тканей. Это очень большой объем операции для такого маленького ребенка, но выглядит так, что даже косметически прооперированый участок тела будет выглядеть очень хорошо", – добавила Курило.

Сейчас ребенок идет на поправку и активно набирает вес. После двух недель после операции она весит уже 2,5 кг.

Операционная

По словам врачей, диагноз – копчиковая или крестцово-копчиковая тератома встречается не так уж редко: на 40 тысяч родов один случай. Чаще она встречается у девочек. Это доброкачественная опухоль, которая в будущем не возрождается. Хирурги детской больницы во Львове за последние четыре года спасли жизнь четырем новорожденным с такой аномалией развития.

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