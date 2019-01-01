Украинцам разрешили возвращать лекарства в аптеки: как работает и какие риски

В Украине с 1 января 2019 года в любой аптеке можно будет вернуть некачественные лекарства. После проверки целостности препарата фармацевтом, аптека обязана вернуть полную стоимость товара.

Как это будет работать на практике и есть ли риски — в материале OBOZREVATEL.

В чем суть изменений?

22 декабря и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в аптеки можно будет возвращать все лекарства. "Когда аптека будет получать возвращенные лекарства, она должна проверить, не были ли они открыты, что они не были использованы, не была ли повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены", — отметила Супрун.

Правда, после информационного запроса OBOZREVATEL в Министерстве здравоохранения пояснили, что речь идет не о всех лекарствах, а только об испорченных. Дело в том, что 1 января вступают в силу новые изменения в Налоговый Кодекс Украины. Они, в частности вносят изменения в требования потребителя относительно лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Данную информацию подтвердила и народный депутат от фракции "Самопоміч" Ирина Сысоенко.

"Действующим законодательством предусмотрен возврат в аптеку исключительно некачественных лекарственных средств и при наличии расчетного документа, а не каких-либо лекарственных средств, как это сегодня анонсируется во многих СМИ", — подчеркнула в беседе с OBOZREVATEL нардеп.

Как вернуть некачественные лекарства?

В пресс-службе Минздрава пояснили, что для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение (чек). В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный.

Как подтвердить, что товар некачественный?

Факт ненадлежащего качества подтверждается документами:

вывод относительно качества лекарственных средств, выданный подчиненным лабораторией территориального органа Гослекслужбы и/или уполномоченным лабораторией;

распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Фактически перед получением компенсации, лекарство будет отправлено в Гослекслужбу, где и должны проверить медикамент.

Какие есть риски?

Возвращать некачественные лекарства в аптеки — это адекватная практика, считает исполнительный директор ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Игнатов.

“Лекарство будут возвращаться и утилизироваться. По каждому такому случая Гослекслужба должна разобраться, откуда взялся препарат. Или его аптека купила на базаре, или поставщик завез левый товар, или производитель допустил ошибку”, — пояснил OBOZREVATEL Игнатов.

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А вот гипотетическую возможность возврата абсолютно всех лекарств эксперт раскритиковал. По его словам, если лекарство визуально в нормальном состоянии, то это отнюдь не значит, что его состав не изменился.

“Лекарство — товар, который нужно хранить в температурных и других специальных условиях. Гарантировать, что потребитель хранил препараты в том температурном диапазоне, заявленном производителем и который обеспечивается системой, никто не возьмется. Вы покупаете лекарство зимой и кладете его в сумку, какая там температура? Явно не плюс 16. Если долго его так хранить — это уже нарушение норм”, — пояснил OBOZREVATEL Игнатов, а также добавил, что о подобной практике в Европе или США он не слышал.