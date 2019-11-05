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Ждал новое лицо 14 лет: во Львове провели уникальную операцию подростку

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Во Львове хирурги провели уникальную для Украины операцию: заново сформировали лицо 16-летнему парню.

Пациента в течение 12-ти часов подряд оперировали несколько бригад специалистов, в состав которых вошли врачи из Торонто и Львова, передает zaxid.net.

Отмечается, что операцию Владимир из Волновахи ждал 14 лет. В двухлетнем возрасте он получил глубокий электрический ожог носа. Из-за травмы у ребенка развился дефект, который существенно искажал лицо, а часть черепа мальчика с возрастом развивалась неправильно.

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У пациента возникли сопутствующие проблемы с дыханием, с языком, не говоря уже о психологическом дискомфорте.

Парень перенес несколько корректирующих операций, но они существенно не улучшили ни его состояние, ни внешний вид.

Новая операция прошла в ожоговом центре 8-й городской клинической больницы. Здесь в начале октября работали специалисты из канадского центра Sunnybrook Health Science Centre в Торонто под руководством профессора Олега Антонишина, канадца с украинскими корнями.

Операция

Операция

zaxid.net

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Чтобы покрыть внутреннюю и внешнюю поверхность носа, врачи использовали кусок кожи вместе с сосудом с предплечья Владимира и сразу подключили его к кровотоку. Для восстановления хрящевого каркаса носа у парня взяли часть реберного хряща.

"Пациенту надо было удалить рубцы, образовавшиеся после ожога, восстановить проходимость носовых ходов (сделать операцию на костях лицевого черепа), восстановить хрящ и восстановить покровы носа: внешний и внутренний. То есть сделать четыре операции за один раз", – рассказал замглавврача 8-й городской клинической больницы Игорь Стояновский, который оперировал вместе с канадскими специалистами.

"Если оценивать вид парня по 10-балльной шкале, то сейчас он выглядит на 8 баллов. А после операции не прошло и недели. Впоследствии, надеемся, будет еще лучше", – добавил Стояновский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Виннице хирурги из института Амосова провели уникальную операцию беременной. Они на 57 минут остановили сердце женщины, которая находилась на 26 неделе беременности.

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Тема
Здоровье
Место
Украина Львов
Тег
челюстно-лицевая хирургия
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