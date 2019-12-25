В Украине провели пересадку сердца впервые за 15 лет: фото и видео операции

В Ковельской районной больнице Волынской области 24 декабря впервые за 15 лет провели пересадку сердца. Донором стал мужчина, который накануне погиб в аварии.

Пациента и команду врачей везли в Коваль, поскольку донорское сердце невозможно было доправить в столицу. Об на своей странице в Facebook сообщил руководитель Института сердца Борис Тодуров, который принимал участие в операции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Трансплантация сердца. После 15-ти летнего перерыва мы сделали это. Совметная бригада Института Сердца и Ковельской районной больницы. Пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце. Рождество для некоторых стало действительно вторым рождением", - написал он.

Трансплантация сердца Пресс-служба Ковельского МТМО

Кроме сердца, которое пересадили пациенту из Киева, у донора изъяли две почки. Одну из них трансплантировали врачи ковельской больницы, вторую отправили в Институт Шалимова в Киеве, где под утро тоже провели операцию. Об этом сообщила глава ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец.

"Родственники дали согласие на проведение операции изъятия органов умершего для пересадки и этим же спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам", - отметили в пресс-службе Ковельского МТМО

Как рассказал секретарь общественного совета при Минздраве Евгений Гончар, это третья в Украине трансплантация сердца. Он отметил, что Ковельская районная больница не строилась специально для проведения подобных операций и не получала дополнительное финансирование, однако врачам удалось это сделать.

Фото и видео операции 18+ :

Операция по пересадке сердца Скриншот из видео

Трансплантация сердца Пресс-служба Ковельского МТМО

Ранее OBOZREVATEL писал, что в одной из больниц Каменского Днепропетровской области из-за наркоза умирают пациенты. Как сообщили в полиции, уже открыто уголовное производство. Все это происходит на фоне того, что нардепы от партии "Голос" Ольга Стефанишина и Александра Устинова пытаются добиться принятия парламентом скандального законопроекта 2089.

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