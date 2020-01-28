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В Украине появятся электронные больничные: стало известно, как заказать

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Электронный больничный может появиться в Украине уже с 1 апреля 2019 года.

Как рассказал заместитель министра социальной политики Олег Коваль, процесс выдачи электронного больничного будет автоматизирован. По словам чиновника, этот шаг позволит навести порядок в системе, передает "Укринформ".

По его словам, каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Далее информация через реестр в Пенсионном Фонде автоматически будет передаваться в Фонд социального страхования, и там сразу будут знать, что человек заболел и ему положена компенсация, поскольку он является плательщиком единого социального взноса.

В Украине появятся электронные больничные: стало известно, как заказать

golos.ua

Он подчеркнул, что электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных. Он также отметил, что в случае, когда человек выходит на работу раньше, – до дня закрытия больничного, "этот механизм также отработан и будет прописан в отдельном приказе Минздрава.

"Это позволит нам полностью отслеживать все моменты, связанные с выдачей фиктивных больничных. Мы знаем о фактах полностью поддельных больничных, когда один врач за день выдает по 100 больничных, мы знаем где на предприятии нет падения производства, но 90% работников находятся на больничных", – сообщил замминистра.

Он также отметил, что информацию о больничных своих работников работодатели будут получать из соответствующих электронных систем.

Как сообщал OBOZREVATEL, на финансирование Программы медицинских гарантий для украинцев (запуск назначен на 1 апреля 2020 года) в государственном бюджете заложено 72 млрд гривен.

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Автор
Глеб Иванов
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