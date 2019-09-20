В Украине появится Офис пациента: в чем его особенности

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что запустит новую структуру – Офис пациента, который будет работать как горячая линия для приема жалоб. Возглавит его сама Скалецкая, а главной задачей будет отслеживания за соблюдением прав клиентов медучреждений.

Как рассказал советник министра Дмитрий Раимов в комментарии theБабелю, работники МЗ уверены, что действующая система подачи жалоб – неэффективна, ведь на письма чиновники реагируют редко, а на горячую линию в основном трудно дозвониться.

По его словам, с работниками Офиса можно будет связаться как по телефону, так и с помощью мессенджеров, или даже лично встретиться в Министерстве.

В Украине появится Офис пациента

"Он должен следить за тем, чтобы права пациентов соблюдались. Например, в Офис можно будет пожаловаться на некачественное медобслуживание, коррупцию и хамство врачей", – объяснил Раимов и отметил, что заявления будут разделять между специалистами, а некоторые сразу будет рассматривать сама Скалецкая.

Он добавил, что, если пациент расскажет о неэтичном поведении врача, грязи в учреждении или отсутствии необходимых препаратов, то Офис посоветует министру направить туда проверку.

"А если пациент пострадает от врачебной ошибки или увидит, что врач берет взятку, то юристы Офиса помогут составить заявление в полицию. Такие случаи министр будет контролировать лично. В Офисе пациента будет секретариат, чья функция – рекомендовать министру решения. Если проблему пациента так и не решат, тогда будут проверять сотрудников Офиса", – подчеркнул советник министра.

По словам Раимова, в будущем также разработают алгоритм обратной связи: будут сообщать пациентов будут содержательно, а выдавать им отписки запретят.

Офис должны представить до конца сентября. Отдельный бюджет на него не будут выделять –в здании МЗ есть свободное помещение, а для запуска нужно только управленческое решение Скалецкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, новой главой Минздрава Украины стала Скалецкая – експертка Центра поддержки реформ при Кабмине и кандидатура, которую в скандальной переписке нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий назвал "своим человеком". Позже она рассказала, что не будет давать украинцам советы в Facebook, как это делала ее предшественница Ульяна Супрун.

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