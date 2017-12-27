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В Украине появилась национальная служба здоровья

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Кабинет министров Украины создал Национальную службу здоровья. Соответствующее решение было принято на заседании 27 декабря.

Об этом сказано на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Ключевым для внедрения реформы финансирования системы здравоохранения в Украине является сегодняшнее решение Правительства об утверждении положения о Национальной службе здоровья Украины - национального страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения", - сказано на сайте ведомства.

Документ вступит в силу, как только его подпишет президент Украины Петр Порошенко.

Служба будет реализовывать государственную политику в сфере государственного финансирования медицинского обслуживания, а также анализировать, мониторить и прогнозировать потребности украинцев в медицинских услугах и лекарствах. Новосозданная структура также будет заказчиком медицинских услуг и препаратов по программе медицинских гарантий.

Она будет составлять, менять и расторгать договора о медобслуживании населения и договора о реимбурсации в порядке установленном Кабмином и обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения.

Как ранее сообщал "МедОбоз", за медицинскую помощь в государственных медицинских учреждениях платят 69% украинцев, из них 33% – почти всегда, 25% – иногда и еще 10% платили пару раз.

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Темы
Жить здоровоЗдоровьеМедицинская реформа
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