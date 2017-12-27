В Украине появилась национальная служба здоровья

Кабинет министров Украины создал Национальную службу здоровья. Соответствующее решение было принято на заседании 27 декабря.

Об этом сказано на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Ключевым для внедрения реформы финансирования системы здравоохранения в Украине является сегодняшнее решение Правительства об утверждении положения о Национальной службе здоровья Украины - национального страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения", - сказано на сайте ведомства.

Документ вступит в силу, как только его подпишет президент Украины Петр Порошенко.

Служба будет реализовывать государственную политику в сфере государственного финансирования медицинского обслуживания, а также анализировать, мониторить и прогнозировать потребности украинцев в медицинских услугах и лекарствах. Новосозданная структура также будет заказчиком медицинских услуг и препаратов по программе медицинских гарантий.

Она будет составлять, менять и расторгать договора о медобслуживании населения и договора о реимбурсации в порядке установленном Кабмином и обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения.

Как ранее сообщал "МедОбоз", за медицинскую помощь в государственных медицинских учреждениях платят 69% украинцев, из них 33% – почти всегда, 25% – иногда и еще 10% платили пару раз.