В Украине от осложнений после гриппа умер человек

В Украине 31 декабря 2019 года от осложнений вызванных гриппом умер человек.

Пациент заболел 20 декабря, но, несмотря на лечение, скончался, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Установлено, что пациента скосил вирус гриппа типа А, что установлено экспертизой в лаборатории.

"Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек", – отмечено в сообщении.

В Центре здоровья напомнили, что лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация. Также были озвучены симптомы гриппа:

внезапное начало болезни;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле;

повышение температуры тела до 38 ° С и более;

кашель,

в отдельных случаях – рвота и понос.

Вирус гриппа передается воздушно-капельным и в результате тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м) с зараженным пациентом.

Грипп в Украине Центр общественного здоровья Украины

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