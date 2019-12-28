В Украине официально установили цены на пересадку органов: список

Кабинет министров Украины установил тарифы на услуги по трансплантации органов.

Так, было принято соответствующее постановление правительства № 1083. Согласно документы вводятся следующие расценки:

Трансплантация в Украине Иллюстрация

- аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа) – 324 тыс. грн, АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 тыс. грн.

- трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" – 535 тыс грн.

- пересадка печени или части печени – 855 тыс.

- пересадки гемопоэтических стволовых клеток – от 1,3 млн грн.

- донорская резекция печени – 116,1 тыс. грн.

Отмечается, что пересадке органов можно будет прибегать по медицинским показаниям и направлению лечащего врача. Кроме того, трансплантация будет разрешена пациентам в неотложном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ковельской районной больнице Волынской области 24 декабря впервые за 15 лет провели пересадку сердца. Донором стал мужчина, который накануне погиб в аварии.

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