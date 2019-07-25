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/ Новости медицины

В Украине объявили "войну" фальшивым лекарствам: что это значит

1.2т Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины принял постановление, которое дает старт масштабной борьбе с поддельными лекарствами.

Запуск пилотного проекта состоится 1 сентября этого года, сообщает пресс-центр Минздрава Украины.

Определение подлинности лекарств будет осуществляться с помощью специальной маркировки (2D кода) и телефона. Пациенты смогут проверить препарат, просканировав код через мобильное приложение, после чего на экране смартфона появится информация о конкретном лекарственном средстве.

Такое кодирование позволит государству отслеживать всю цепочку поставки лекарств – от производства или импорта к продаже в аптеке, и своевременно реагировать на нарушения.

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Лекарства можно будет проверить с помощью 2D кода и мобильного приложения

Лекарства можно будет проверить с помощью 2D кода и мобильного приложения

Коллаж

Ранее MedOboz писал, что Гослекслужба Украины зафиксировала случай незаконного использования психотропного препарата кетамин в медицинских целях.

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
МОЗ лекарства
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