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В Украине обновили календарь прививок: что нужно знать

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В Украине вступил в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок.

Об этом предупредила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, рассказав, когда и от чего нужно пройти вакцинацию.

"В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок - в соответствии с рекомендациями ВОЗ и международной практикой. Изменения уже вступили в силу, поэтому, если планируете вакцинацию ребенка - обязательно ознакомьтесь", – написала Супрун.

  • От туберкулеза (БЦЖ) детей будут прививать 1 раз - на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

  • Вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. Это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней - гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

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По словам Супрун, это поможет уменьшить количество прививок, сохранить больше времени для врачей и родителей и уменьшить уровень стресса. Она также напомнила, что процедура по календарю является бесплатной. Ее можно сделать у педиатра или семейного врача.

"Вакцины от 10 опасных болезней - гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство и развозит в регионы Украины. Все вакцины качественные, эффективные и безопасные, преквалифицированные ВОЗ. Делайте прививки и будьте здоровы", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве рассказали о случаях заражения корью в Украине с начала года. Граждан призвали сделать прививки детям согласно календарю.

Читайте все новости по теме "Вакцинация в Украине" на Обозревателе.

Темы
Вакцинация в УкраинеМедицинская реформа
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объект
прививка
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