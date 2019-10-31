В Украине можно будет закрыть больничный онлайн: озвучены подробности и сроки

В Украине в начале 2020 года в рамках системы eHealth появится сервис электронный больничный.

Подробности инициативы и сроки запуска раскрыл в эфире ObozTV министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы ставим цель запустить это в течение января-февраля следующего года… Я надеюсь, что мы сможем в течение следующих 4 месяцев запустить пилоты, которые позволят нам в электронной форме учитывать больничные, сможем предоставить украинцам возможность закрывать их дистанционно, сможем предоставить возможность работодателям проверять эти больничные и таким образом бороться с подделками и так далее", – отметил Дубилет.

"Ключевая мысль следующая – ты обращаешься к врачу, и вместо того, чтобы на бланке строгого учета что-то выписывать, врач заходит в очень простую систему, пишет вашу фамилию, имя, и пишет, на какой срок он вам дает этот больничный. Информация об этом больничном поступает к вам через смс, или он может распечатать этот документ вместе со специальным кодом. Этот код можно дистанционно передать своему работодателю или потом в социальную службу для того, чтобы таким образом дать возможность проверить, что этот больничный действительно валидный. Можно в электронной форме, потому что тут ключевое – это код, который ты передаешь", – объяснил он.

По словам министра, человек, который знает этот код и фамилию, может "зайти в систему, ввести, и система ответит – действительно, такой больничный на такой срок был предоставлен".

Дубилет сообщил, что новый сервис станет частью системы eHealth и не потребует от украинцев дополнительной регистрации.

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"Данные о пациентах, какие врачи их обслуживают, уже есть в центральной базе данных. Тут лишь дополнительная строчка информации – срок выдачи больничного... Там не будет информации, чем болеет, и других подробностей – только такой-то врач дал больничный на такой-то срок", – уточнил он.

vesti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также планируют ввести электронные карты пациентов, электронные направления к врачу и электронные рецепты.

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