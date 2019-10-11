В Украине могут разрешить эвтаназию: "слуга народа" выступил с инициативой

Народный депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил о намерении внести в Верховную Раду законопроект о легализации эвтаназии.

Своей идеей он поделился в Facebook. По словам парламентария, это должно произойти в ближайшие полгода-год.

"Друзья, я знаю, некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу в ближайшие полгода-год внести законопроект о разрешении эвтаназии. Право неизлечимо больных прервать свою жизнь должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания", – написал он.

В Украине могут разрешить эвтаназию nashagazeta.ch

Отметим, эвтаназия – практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания, по его просьбе.

Среди стран, в которых законодательно закреплено право на эвтаназию, – Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Канада, Швейцария.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Евгения Кравчук заявила, что "Слуга народа" разработала законопроект о легализации медицинской марихуаны. В ближайшие месяцы он может быть внесен в Верховную Раду.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!