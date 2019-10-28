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В Украине могут отменить медицинские справки: что это значит

1.3т Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины планирует обсудить вопрос о целесообразности требовать медицинские справки при найме на работу или для посещения бассейнов.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. Чиновник отметил, что сейчас такое предложение только обсуждается, поэтому призвал украинцев присоединиться к дискуссии.

Он отметил, что для него аргументом в пользу отмены медицинских справок есть опыт Запада, где уже давно от них отказались.

Дмитрий Дубилет

Дмитрий Дубилет

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Кроме того, по мнению Дубилета, такие справки приводят к излишней бюрократии, расходов и нагрузки больниц, а сами справки часто просто продаются.

"Насколько эти требования оправданы? С одной стороны, они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, может, это оказывает положительное влияние на здоровье украинский? В Западных странах такого обычно нет . Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований", - сообщил чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Украине запустили электронный реестр профессиональных медосмотров, которым Минздрав намерен исключить использование поддельных справок и санитарных книжек.

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Персона
Дмитрий Дубилет
Тег
Кабинет министров Украины
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