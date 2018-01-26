В Украине изменят систему выдачи больничных: что нужно знать

В Украине хотят отменить бумажные больничные и заменить их электронными.

Это должно минимизировать коррупционные схемы, пишет "Сегодня".

Электронный реестр больничных создадут на протяжении этого года. После его внедрения система выдачи больничных изменится.

Чтобы открыть больничный, врачу нужно будет внести данные в специальную программу. При этом работодатель сразу получит информацию о сотруднике, который вышел на больничный, рассказывает заместитель главы исполнительной дирекции Фонда социального страхования Владимир Забела.

Для оформления больничного листа понадобится Идентификационный номер налогоплательщика. Его доктор внесет в базу, к имени пациента привяжется место работы и должность. Болезнь тоже невозможно будет придумать. В системе будут доступны только зарегистрированные недуги. Далее доктор ставит свою электронную подпись, и больничный лист отправляется в Фонд соцстрахования.

Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник на больничном. Но у него будет ограничен доступ к больничному – он не сможет видеть данные о болезни сотрудника.

При этом эксперты указывают на некоторые недостатки такой системы. В частности, с новой системой у врачей не будет времени вносить данные в программы.

Как сообщал "Обозреватель", вокруг Министерства здравоохранения Украины разгорелся громкий скандал из-за отказа оплачивать лечение двух тяжелобольных детей в одной из испанских клиник.