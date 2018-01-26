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В Украине изменят систему выдачи больничных: что нужно знать

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В Украине хотят отменить бумажные больничные и заменить их электронными.

Это должно минимизировать коррупционные схемы, пишет "Сегодня".

Электронный реестр больничных создадут на протяжении этого года. После его внедрения система выдачи больничных изменится.

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Чтобы открыть больничный, врачу нужно будет внести данные в специальную программу. При этом работодатель сразу получит информацию о сотруднике, который вышел на больничный, рассказывает заместитель главы исполнительной дирекции Фонда социального страхования Владимир Забела.

Для оформления больничного листа понадобится Идентификационный номер налогоплательщика. Его доктор внесет в базу, к имени пациента привяжется место работы и должность. Болезнь тоже невозможно будет придумать. В системе будут доступны только зарегистрированные недуги. Далее доктор ставит свою электронную подпись, и больничный лист отправляется в Фонд соцстрахования.

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Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник на больничном. Но у него будет ограничен доступ к больничному – он не сможет видеть данные о болезни сотрудника.

При этом эксперты указывают на некоторые недостатки такой системы. В частности, с новой системой у врачей не будет времени вносить данные в программы.

Как сообщал "Обозреватель", вокруг Министерства здравоохранения Украины разгорелся громкий скандал из-за отказа оплачивать лечение двух тяжелобольных детей в одной из испанских клиник.

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Тема
Медицинская реформа
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