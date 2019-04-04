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/Новости медицины

В Украине изменили правила посещения семейного врача: что нужно знать

6.3тЧитать материал на украинском

В Украине изменились условия посещения пациентами больниц, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, которые имеют контракт с Национальной службы здоровья Украины.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, теперь учреждения перейдут на более эффективную модель финансирования по принципу "деньги следуют за пациентом". Это означает, что с 1 апреля НСЗУ будет оплачивать работу медицинским учреждениям только за тех пациентов, которые подписали декларации с врачами этого медучреждения.

Что изменится для пациента

В Кабмине пояснили, что все, кто обратился к семейному врачу, получат медицинскую помощь.

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"Если пациенту нужен плановый осмотр, электронный рецепт на "Доступные лекарства" или другие услуги из перечня первичной медицинской помощи, врач сможет его принять и заключить с ним декларацию сразу на приеме. Или если у него уже достаточное количество пациентов - посоветовать заключить декларацию с другим врачом его Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД)", – сказано в сообщении.

В случае неотложного состояния пациента, который не выбрал семейного врача или находятся в отпуске или командировке, то последний предоставит безвозмездно медицинскую помощь.

В Кабмине подчеркнули, чтобы получить полный перечень услуг семейного врача, гарантированно оплаченный НСЗУ, нужно выбрать своего врача и подписать с ним декларацию.

При этом конечного срока подписания декларации не существует. Декларацию можно подписать во время планового визита в любое время.

Семейный врач

Семейный врач

В правительстве отметили, что экстренная медицинская помощь будет приезжать на вызовы ко всем пациентам, которым требуется медицинская помощь, независимо от того, подписана декларация с семейным врачом или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом апреля в Украине вступили в силу новые правила медицинского обслуживания.

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Место
Украина
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
В американском кино такое видели дебилы?))) в порнографическом.. "семейный врач"..)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Явно педофильская история.
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