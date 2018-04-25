В Украине из-за смерти пациента запретили вакцину от гепатита

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на вакцину для профилактики гепатита В. Причина в смерти пациента.

Согласно сообщению пресс-службы, временный запрет на "Эувакс" (серия UFA 16023, вакцина для профилактики гепатита В, рекомбинантная жидкая, суспензия для инъекций, 10 мкг/дозу по 0,5 мл (1 доза) у флаконах № 10 в пачке) введен по причине сообщения о случае с летальным исходом после применения данного препарата.

Новости Создана эффективная вакцина против рака

В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозсобственности проверить наличие запрещенной серии вакцины и в случае обнаружения поместить все образцы под карантин.

Ранее "МедОбоз" рассказывал о запрете вакцины от БЦЖ.