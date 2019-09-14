В Украине из-за массовой аллергии запретили популярный препарат

В Украине запретили использование и продажу препарата "Натрия хлорид" от производителя "Юрия-Фарм".
Запрет является временным и вызван массовыми случаями аллергии пациентов. Соответствующее распоряжение обнародовала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками на официальном сайте.
Речь идет о "Натрие хлориде" 9 мг/мл по 200 мл в контейнерах полимерных. В документе указывается, что Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения уведомил службу о непредвиденной групповой побочной реакции при применении серии АА6219 / 1-1 лекарственного средства.
Продавцам и владельцам складов рекомендовали поместить лекарство на карантин, уведомить Гослекслужбу и не торговать данным препаратом.
Иллюстрация. Лекарства
TechCrunch
Отметим, раствор 0,9% натрия хлоридa применяют при значительных потерях внутриклеточной жидкости, а также состояниях, при которых ее поступление в организм ограничено, таких как диспепсия, холера, большая ожоговая поверхность, тяжелая диарея и отравления, сопровождающееся интенсивной рвотой.
Наружно физиологический pаствор используют для прoмывания ран, носа, глaз и увлажнения перевязок.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в стране запретили продаж и использование популярных офтальмологических капель. Все серии препарата аптекам приказано уничтожить или вернуть производителю.
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