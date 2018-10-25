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/Новости медицины

В Украине хотят покончить с ''липовыми'' медсправками: что известно

4.5тЧитать материал на украинском

В Украине намерены положить конец практике выдачи "липовых" медицинских справок.

Об этом рассказал в эфире ObozTV глава правления общественной организации "Родители за вакцинацию" Тимофей Бадиков, комментируя внедрение медицинской реформы в Украине.

"Министерство здравоохранения вместе с Министерством социальной политики уже работают в этом направлении. Будет создан государственный реестр. Не надо будет выдавать справку", - подчеркнул эксперт.

"Будет факт того, что врач написал – этот человек болен. Национальная служба здоровья имеет контракт с этим врачом через контракт с его медицинским заведением. Очень просто понимать – если человек болен, то кроме информации о его справке есть информация о том, что ему что-то назначалось. Есть такая техническая медицинская информация, по которой будут сопоставляться эти данные и уровень фейковых медицинских справок упадет очень сильно", - объяснил он.

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Как отметил Бадиков, идея отмены справок может наткнуться на сопротивление: "Я думаю, что эти справки будет кто-то защищать. Есть те, что печатает эти бланки".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине запустили электронный реестр профессиональных медосмотров, которым Минздрав намерен сделать невозможным использование поддельных справок и санитарных книжек.

Читайте все новости по теме "медреформа" на OBOZREVATEL.

Темы
медреформаМедицинская реформаМедицинские нововведения в Украине
Персона
Тимофей Бадиков
Место
Украина
Объекты
медикимедицинамедреформаМинистерство здравоохранения
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