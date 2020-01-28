"В Украине готовы лечить коронавирус": громкое заявление заместителя Скалецкой

Патофизиолог Виктор Досенко решил прояснить сказанное заместителем министра Минздрава Украины Виктором Ляшко про коронавирус.

"Новая радость стала, но уже бывала... Ляшко на встрече с Президентом заверил, что в Украине готовы лечить вирус (!!!), если он будет обнаружен. То есть, если вирус заболеет, его полечат?! Чем будем выявлять неизвестно, но "технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, используются и в Украине. Наши инфекционисты знают про них и готовы ими воспользоваться. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", – пишет ученый.

"Гениально! При этом специалистам понятно, что специфической терапии нет и если возникнет пневмония и дыхательная недостаточность, то поможет только Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)! А вот этих аппаратов в украинских клиниках практически нет (убедите меня в обратном, коллеги-клиницисты)! средств защиты врачей и персонала клиник тоже нет, но их легко можно приобрести – для этого и была встреча, не так ли? Почему не сказать Президенту, что нужно немедленно купить ECMO и медицинские респираторы?! Министр-юрист может об этом не знать, а врач, специалист по инфекционному контролю? Или советский союз головного мозга мешает? " – возмутился Досенко. Он надеется на реакцию Президента Украины и руководительницы Минздрава.

Facebook Виктор Досенко

Коронавирус сейчас на волне "популярности". Беда в том, что это первая вспышка инфекции среди населения. Мы уже знаем, что он попал к нам от животных и передается между людьми. Лекарств пока нет. В Китае и других странах заболеваемость растет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!