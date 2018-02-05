В США родители-мошенники убедили ребенка, что он умирает от рака

В США полиция арестовала родителей 13-летнего мальчика, которые в мошеннических целях убедили сына в том, что он неизлечимо болен раком мозга.

47-летний Роберт Лонг и 34-летняя Джинни Айровандо в течение восьми месяцев запугивали сына, попутно собирая благотворительные средства на его "лечение". Родители начали сбор средств на сайте Gofundme и в школе, где учился их сын, а также активно делились своим "горем" в соцсетях, пишет Miami Herald.

В результате им удалось успешно собрать и обналичить средства. Какую именно сумму заработали мошенники, полиция не сообщает.

miamiherald.com

28 декабря Джинни Айровандо опубликовала в Facebook сообщение, в котором назвала "чудом" то, что сын еще жив.

"Как известно большинству из вас, нам сказали, что случится чудо, если Доусон будет с нами на Рождество. Три дня прошло с Рождества, и у него все в порядке… Каждый день, когда сын с нами, мы благодарим Бога за то, что мы можем быть его мамой и папой еще один день. Пожалуйста, продолжайте молиться, это работает", - написала женщина.

Как сообщал "Обозреватель", ранее медики назвали продукты, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний.