В США первый курильщик умер от электронных сигарет

В США зафиксировали первый случай смерти от тяжелой респираторной болезни, которая была спровоцирована курением электронной сигареты.

Трагедия произошла в штате Иллинойс. По словам главного санитарного инспектора и эпидемиолога штата доктора Дженнифер Лайден, пациента, который умер, "госпитализировали с непонятной болезнью после сообщения, что он курил электронные сигареты", пишет ВВС.

Болезнь, из-за которой умер человек, еще подробно не изучена. Центры контроля и профилактики заболеваний в течение 28 июля – 20 августа задокументировали в 22 штатах 193 "вероятных случая" легочных заболеваний, связанных с вейпингом.

"Мы расстроены известиями о первой смерти от вспышки тяжелой легочной болезни у курильщиков электронных сигарет или "вейпингових" устройств. Трагическая смерть в Иллинойсе подтверждает серьезные риски, связанные с электронными сигаретами", – сказал представитель Минздрава США Роберт Редфилд.

Эксперты говорят, что во многих случаях речь идет об использовании в электронных сигаретах тетрагидроканнабинола (ТГК), который является главным психоактивным компонентом марихуаны.

Известно, что вейп-картриджи с ТГК можно приобрести на "черном рынке". В некоторых штатах их продают легально через благотворительные аптеки для реализации медицинской марихуаны.

Чиновники уже отдали образцы жидкости, которая испаряется в е-сигаретах, в лабораторию, чтобы обнаружить какие-либо вредные соединения.

vesiskitim.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США подросток получил серьезные травмы в результате взрыва во рту электронной сигареты. Парень был доставлен в больницу с переломом челюсти и сломанными зубами.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!