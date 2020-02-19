В СНБО предложили "воскресить" СЭС из-за коронавируса. Документ

Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает восстановить Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за угрозы нового типа коронавируса COVID-19.

С такими рекомендациями СНБО выступил на межведомственном совещании, которое проходило 11 февраля под председательством секретаря ведомства Александра Данилова, передает LB.ua (чтобы посмотреть документы, проскролльте до конца новости).

СЭС могут восстановить ZN.UA

На заседании обсуждались меры по предотвращению распространения вируса в Украине, а также методы реагирования, если он все-таки проникнет в страну.

СНБО рекомендовало Минздраву и Центру общественного здоровья в течение недели разработать и внести предложения о восстановлении СЭС.

Также среди рекомендаций значится приобретение или изготовлении мобильного госпиталя на 50-100 мест, который выполнял бы функцию карантинного учреждения.

Кроме того, в решении сказано, что украинские ученые разработали диагностическую тест-систему. Минздраву рекомендовали обработать вопрос "передачи позитивного контроля" в Институт молекулярной биологии и генетики и ООО "Диоген" для проверки ее эффективности.

В СНБО предложили восстановить СЭС lb.ua

В СНБО предложили восстановить СЭС lb.ua

Напомним, что СЭС была ликвидирована в сентябре 2014 года. Ее функции разделили между Министерством аграрной политики и Минздравом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, эвакуированных из китайского Уханя – центра распространения коронавируса, разместят в 4 местах дислокации. Их засекретили из-за бурной реакции общественности.

Общее количество зараженных коронавирусом в Китае достигло 74 279, умерли – 2004 человека.

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