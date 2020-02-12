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"Зато деньги гребут!" В сети вызвало спор жуткое фото больницы под Житомиром

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В сети разгорелась бурная дискуссия из-за фото стен с облезлой краской в палате детского отделения Житомирской районной больницы.

Их опубликовала на своей странице в Facebook мама одного из маленьких пациентов Светлана Христюк, пожаловавшись на ужасное состояние медучреждения.

"Житомирская районная больница, детское отделение, седьмая палата! Станишовка! Это просто ужасно!" – возмутилась женщина.

Палата детского отделения Житомирской районной больницы

Палата детского отделения Житомирской районной больницы

Facebook Светланы Христюк

Палата детского отделения Житомирской районной больницы

Палата детского отделения Житомирской районной больницы

Facebook Светланы Христюк

Однако в комментариях под ее постом мнения разделились: одни люди поддержали возмущения, пожаловавшись на отсутствие условий в больнице, а другие обвинили автора сообщения в спекуляции и заверили, что больница находится в процессе масштабного ремонта.

"Так-то деньги, с*ки, гребут, а как ремонт делать – так денег нет!", "Это просто ужасно", "Жесть", "Тоже в прошлом году лежала с ребенком. Это просто жесть! Ни ремонта, ни условий", "Это олдскульный ремонт", "Кошмар", – пишут сторонники позиции Христюк.

Палата детского отделения Житомирской районной больницы

Палата детского отделения Житомирской районной больницы

Facebook Светланы Христюк

"Зато деньги гребут!" В сети вызвало спор жуткое фото больницы под Житомиром

"Зато деньги гребут!" В сети вызвало спор жуткое фото больницы под Житомиром

"Зато деньги гребут!" В сети вызвало спор жуткое фото больницы под Житомиром

"Зато деньги гребут!" В сети вызвало спор жуткое фото больницы под Житомиром

"Это еще пока седьмая палата, ремонт не дошел, покажите другие. Главное – чисто! Вы в больницу лечиться идете или на курорт?!", "Мы лежали полгода назад там, так везде сделан евроремонт, а на очереди были 7 и 8 (вероятно, этажи. – Ред.). Поэтому не нужно делать выводы по этому фото", "А то, что в больнице идет ремонт, почему об этом не написали? Почему не сфотографировали зону отдыха? Почему не написали, как там относятся к брошенным детям?" – пишут пациенты, которые довольны состоянием районной больницы и уровнем лечения там.

"Зато деньги гребут!" В сети вызвало спор жуткое фото больницы под Житомиром

"Зато деньги гребут!" В сети вызвало спор жуткое фото больницы под Житомиром

"Зато деньги гребут!" В сети вызвало спор жуткое фото больницы под Житомиром

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в конце января под Житомиром, недалеко от районной больницы в селе Станишовка, в карете скорой помощи скончался мужчина с инфарктом миокарда. Его не успели довезти до больницы из-за аварийного состояния машины.

  • Позже его дочь рассказала, что мужчину положили на холодный пол и везли 40 километров по неровной дороге. Когда пациенту стало плохо и он потерял сознание, его дочь пешком отправилась в больницу. Там врач-акушер, которого она встретила на входе, на просьбу о помощи посоветовал ей обратиться к лечащему врачу.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Житомир
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