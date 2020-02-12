"Зато деньги гребут!" В сети вызвало спор жуткое фото больницы под Житомиром

В сети разгорелась бурная дискуссия из-за фото стен с облезлой краской в палате детского отделения Житомирской районной больницы.

Их опубликовала на своей странице в Facebook мама одного из маленьких пациентов Светлана Христюк, пожаловавшись на ужасное состояние медучреждения.

"Житомирская районная больница, детское отделение, седьмая палата! Станишовка! Это просто ужасно!" – возмутилась женщина.

Палата детского отделения Житомирской районной больницы Facebook Светланы Христюк

Палата детского отделения Житомирской районной больницы Facebook Светланы Христюк

Однако в комментариях под ее постом мнения разделились: одни люди поддержали возмущения, пожаловавшись на отсутствие условий в больнице, а другие обвинили автора сообщения в спекуляции и заверили, что больница находится в процессе масштабного ремонта.

"Так-то деньги, с*ки, гребут, а как ремонт делать – так денег нет!", "Это просто ужасно", "Жесть", "Тоже в прошлом году лежала с ребенком. Это просто жесть! Ни ремонта, ни условий", "Это олдскульный ремонт", "Кошмар", – пишут сторонники позиции Христюк.

Палата детского отделения Житомирской районной больницы Facebook Светланы Христюк

"Это еще пока седьмая палата, ремонт не дошел, покажите другие. Главное – чисто! Вы в больницу лечиться идете или на курорт?!", "Мы лежали полгода назад там, так везде сделан евроремонт, а на очереди были 7 и 8 (вероятно, этажи. – Ред.). Поэтому не нужно делать выводы по этому фото", "А то, что в больнице идет ремонт, почему об этом не написали? Почему не сфотографировали зону отдыха? Почему не написали, как там относятся к брошенным детям?" – пишут пациенты, которые довольны состоянием районной больницы и уровнем лечения там.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце января под Житомиром, недалеко от районной больницы в селе Станишовка, в карете скорой помощи скончался мужчина с инфарктом миокарда. Его не успели довезти до больницы из-за аварийного состояния машины.

Позже его дочь рассказала, что мужчину положили на холодный пол и везли 40 километров по неровной дороге. Когда пациенту стало плохо и он потерял сознание, его дочь пешком отправилась в больницу. Там врач-акушер, которого она встретила на входе, на просьбу о помощи посоветовал ей обратиться к лечащему врачу.

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