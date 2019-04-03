В роботизированных аптеках стартовала акция "Квітуть знижки — Травимо ціни"

В аптеках под брендами "Аптека низких цен", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Благодия" началась весенняя всеукраинская акция "Квітуть знижки — Травимо ціни", в рамках которой действуют скидки до 20% на популярные товары для всей семьи*.

Аптеки не нужно воспринимать как место, куда нужно приходить только из-за плохого самочувствия за лекарствами. Это уже давно изменилось. Конечно, лекарственные средства составляют значительную часть от представленных наименований, однако здесь можно приобрести разнообразные товары для всей семьи. При этом, фармацевтические бренды стараются сделать пребывание в аптеках более приятным, комфортным и, как ни странно, занимательным. Например, роботизированные аптеки под брендами "Аптека низких цен", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Благодия" постоянно улучшают качество сервиса в аптеках. Этому немало способствует робот Pharm Bot, следить за работой которого интересно и увлекательно.

Кроме того, фармбренды "Аптека низких цен", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Благодия" радуют своих покупателей новой весенней акцией "Квітуть знижки — Травимо ціни". В рамках акции покупатели могут получить скидку до 20% на различные группы товаров. Среди акционных предложений — средства для детской и женской гигиены, диетические добавки, медицинские изделия и многое другое.

Акция "Квітуть знижки — Травимо ціни" проходит с 01.04.2019 по 30.05.2019 года в аптеках под брендами "Аптека низких цен", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Благодия".

Информация о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации и об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек.

На правах рекламы.

*Под скидкой имеется ввиду снижение обычной цены реализации акционных товаров до 20%.

Организаторы акции оставляют за собой право изменять сроки и условия проведения акции и не несут ответственности за опечатки.

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