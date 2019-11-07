Польские больницы хотят набрать медицинский персонал из Украины из-за нехватки медицинских сестер и врачей. Согласно проведенного опроса "Manpower", 79% респондентов приняли такое решение.

Трудоустройство медперсонала из Украины является достаточно проблематичным и заключается во множестве нормативно-правовых актов, связанных с возможностью работать по специальности врачам и младшему медперсоналу и отсутствием их стандартизации.

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В Польше каждое медицинское учреждение имеет собственные указания о признании дипломов. Эта процедура может длиться до полугода, а ее стоимость достигать нескольких тысяч злотых. Также обязательным для врачей за пределами Европейского Союза является получение иммиграционного статуса и сдача языкового экзамена. Необходимым условием получения должности независимого специалиста является 13-месячная стажировка под опекой опытного врача.

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