Впервые за более чем тридцать лет предстоящий профессиональный праздник меня вовсе не радует. Буквально накануне медицинской общественности стало известно о принятии меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении четырёх наших коллег-врачей. И не просто в виде домашнего ареста, а с унизительным одеванием электронных браслетов. Конечно, именно эти люди способны организовать чартерный перелет "на острова"... Слов нет!

Все четверо – замечательные Врачи, спасшие не одну человеческую жизнь. Все четверо – уважаемы нами, коллегами, профессиональны и ответственны. У всех за плечами годы трудной работы, множество жизне-побед, благодарности людей.

Конечно, жаль, что никто из них не имеет отметки в паспорте – Иисус Христос Бог. И увы, у каждого врача, кроме блистательных побед, бывают обидные для нас поражения. Только за каждое поражение врачи обычно расплачиваются своими бессонными ночами, бесконечными вопросами к себе:" Что я ещё мог сделать?", седыми волосами и собственными болячками. Но это – изнанка профессии, которую мы принимаем и учимся с этим как-то справляться... В последние годы врачебная деятельность значительно осложнена ещё и этими призывами: "Ату его!", "Врачи-убийцы!"... Логики в подобных комментариях искать трудно. Вся эта грязь льётся НЕ ПОСЛЕ судов, установивших чью-то виновность, а ДО того. Я не помню за последние годы каких-то серьезных публикаций по следам судов. "Приговоры" врачам выносят люди априори... И не всегда есть возможность ответить. Чаще-нет. Ибо все мы связаны врачебной тайной. Да и бессмысленно отвечать толпе, которая не слышит и не желает слышать... Обливание грязью, навешивание ярлыков "убийц" по отношению к тем, кто не справился со спасением жизни – это наши сегодняшние реалии.

В цивилизованном обществе ждут решения судов. В нецивилизованном – травят априори, без извинений и опровержений потом. Увы, похоже, нам до цивилизации, как до Солнца...

Жизнь такова, что сегодня – эти врачи, завтра – другие. Тем более, что случаи нападения и физической расправы над врачами в нашем славном городе уже были. И, насколько мне известно, никто не понёс наказания.

Я верю в наш Суд! Не смотря на то, что к судьям априори отношение такое же, как и к врачам "Ату!". Но... Верю. И никоим образом не уподоблюсь тем, кто беспочвенно обвиняет априори.

Я пишу этот пост, обращаясь к коллегам-врачам, медицинским сёстрам, всем медицинским работникам. Давайте хоть мы сами не будем передавать и распространять нелепые слухи, порочащие наших коллег...

Давайте поддержим тех, кого сегодня неразборчивые информационные ресурсы уже без суда обвинили во всевозможных грехах.

Давайте сплотимся друг с другом. Ибо, перефразируя известную цитату немецкого пастора Мартина Нимёллера: "...когда придут за нами – уже некому будет заступиться...".

Желаю коллегам держаться! За ними справедливость, коллектив, каждый из нас! Ждём их на работе!

И да, верую в наш Суд! Надеюсь, самый справедливый.

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