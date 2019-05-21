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/Косметология

В операциях по изменению женской груди наметилась интересная тенденция

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По статистике Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, самой популярной процедурой 2018 года было увеличение груди. Однако количество операций по уменьшению этого органа, как у женщин, так и у мужчин, выросло на 6%, 4299 человек хотели уменьшить грудь, сообщает The Sun.

В операциях по изменению женской груди наметилась интересная тенденция

vesti-ukr.com

По мнению специалистов, сокращение числа операций по увеличению груди связано с имплантами, а точнее, многие опасаются развития рака.

В операциях по изменению женской груди наметилась интересная тенденция

romital.com.ua

Многие знаменитости, среди которых британская фотомодель Кэти Прайс, прибегают к операции по уменьшению груди.

В операциях по изменению женской груди наметилась интересная тенденция

narodna-pravda.ua

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