В операциях по изменению женской груди наметилась интересная тенденция

По статистике Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, самой популярной процедурой 2018 года было увеличение груди. Однако количество операций по уменьшению этого органа, как у женщин, так и у мужчин, выросло на 6%, 4299 человек хотели уменьшить грудь, сообщает The Sun.

vesti-ukr.com

По мнению специалистов, сокращение числа операций по увеличению груди связано с имплантами, а точнее, многие опасаются развития рака.

romital.com.ua

Многие знаменитости, среди которых британская фотомодель Кэти Прайс, прибегают к операции по уменьшению груди.

narodna-pravda.ua

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