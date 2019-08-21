В Одессе врач во время "пластики" убил 21-летнюю девушку

В Одессе из-за ошибки врача-анестезиолога во время пластической операции скончалась 21-летняя пациентка.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, медик ввел девушке несоответствующий препарат перед хирургическим вмешательством.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Подозрение за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей врачу было объявлено в августе 2019-го.

В прокуратуре отметили, что в течении почти двух лет длилось расследование и проводились экспертизы. Последние результаты позволили наконец-то привлечь медика к ответственности.

В ходе расследования выяснилось, что врач-анестезиолог не собрал полную информацию о пациентке, анамнез ее здоровья и не выяснил, есть ли у нее аллергия не медицинские препараты.

Неправильные лекарства вызвали у девушки патологическую реакцию в виде злокачественной гипертермии (значительное повышение температуры тела).

Кроме того, оказалось, что погибшая сообщила врачу о том, что она ранее уже перенесла хирургическую операцию и рассказала об особенностях течения наркоза, но и на эту информацию медик внимания не обратил.

Иллюстрация. Операция Medium

Как писал OBOZREVATEL, недавно работники Ивано-Франковской областной детской клинической больницы попали в громкий скандал из-за взяток. Жительница города пожаловалась в сети на то, что медики отказывались оказывать помощь ее ребенку без "денег в конверте".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!