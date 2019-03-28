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/Новости медицины

В Одесской области 8-летний ребенок умер во время операции: детали трагедии

8.9тЧитать материал на украинском

В Одесской области в больнице скончался 8-летний ребенок во время операции по удалению аденоидов.

"Из городской больницы в Подольский отдела полиции поступило сообщение о том, что в хирургическом отделении, не выходя из анестезионного состояния, после проведения операции умер 8-летний мальчик. Его тело направлено в Одесскок бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", — сообщили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители опросили медицинский персонал и родственников мальчика и попросили не делать преждевременных выводов относительно виновников этой трагедии.

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Pixabay

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Место
УкраинаОдесса
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