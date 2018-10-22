В Украине ввели новые условия поступления в вузы: кого коснется

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые условия поступления в высшие медицинские учебные заведения в 2019 году.

Третьим предметом ЗНО для абитуриентов-медиков станет математика или физика, сообщает Hromadske.ua.

В целом желающим стать врачами необходимо сдать украинский язык, химию или биологию, а также физику или математику. По мнению заместителя министра образования Александра Линчевского, физика и математика определяют логическое мышление и умение анализировать. Это должно приблизить украинскую медицину к международной практике.

"Современная доказательная медицина - точная естественно-научная дисциплина, и врачу необходимо обладать знаниями физики, химии, биологии и математики... В большинстве европейских стран сдача экзаменов по этим предметам для вступления в медицинский ВУЗ – распространенная практика" - говорит Александр Линчевский.

Чтобы иметь возможность подавать вступительные заявления на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" абитуриенты должны набрать выше 150 баллов. В 2018 году из-за внедрения такого барьера количество заявок в медвузы снизилась в среднем на 23%.

Кроме того, отныне для получения степени магистра фармацевтики, необходимо набрать не менее 130 баллов за экзамен по профильным предметам.

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