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/Новости медицины

В Украине ввели новые условия поступления в вузы: кого коснется

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Министерство здравоохранения Украины утвердило новые условия поступления в высшие медицинские учебные заведения в 2019 году.

Третьим предметом ЗНО для абитуриентов-медиков станет математика или физика, сообщает Hromadske.ua.

В целом желающим стать врачами необходимо сдать украинский язык, химию или биологию, а также физику или математику. По мнению заместителя министра образования Александра Линчевского, физика и математика определяют логическое мышление и умение анализировать. Это должно приблизить украинскую медицину к международной практике.

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"Современная доказательная медицина - точная естественно-научная дисциплина, и врачу необходимо обладать знаниями физики, химии, биологии и математики... В большинстве европейских стран сдача экзаменов по этим предметам для вступления в медицинский ВУЗ – распространенная практика" - говорит Александр Линчевский.

Чтобы иметь возможность подавать вступительные заявления на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" абитуриенты должны набрать выше 150 баллов. В 2018 году из-за внедрения такого барьера количество заявок в медвузы снизилась в среднем на 23%.

Кроме того, отныне для получения степени магистра фармацевтики, необходимо набрать не менее 130 баллов за экзамен по профильным предметам.

Читайте на OBOZREVATEL, что изменится для украинцев на новом этапе медицинской реформы.

Объекты
ВНОмедреформамедицина
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