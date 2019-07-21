В мире подготовили масштабные испытания вакцины против ВИЧ на людях

В Европе и США вскоре будут запущены крупномасштабные клинические испытания перспективной вакцины против ВИЧ.

Об этом сообщает Washington times со ссылкой на информацию Национального института здравоохранения США.

Испытания будут проводить на трансгендерных женщинах, а также на мужчинах, которые имеют половые контакты с мужчинами.

К исследованию привлекут более 3,5 тысячи добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет из США, Мексики, Перу, Бразилии, Аргентины, Польши, Испании и Италии.

Иллюстрация Фактрум

Планируется, что набор волонтеров начнется в сентябре. Всем добровольцам будет предложен комплексный пакет профилактики ВИЧ-инфекции.

В доклинических исследованиях вакцина защищала обезьян от инфицирования ВИЧ-подобным вирусом, который называется "вирус иммунодефицита обезьяны". Отмечается, что шесть доз вакцины обеспечили обезьянам защиту в 66%.

По статистике МОЗ Украины по состоянию на декабрь 2018 года вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) инфицированы почти 244 тысяч граждан. В то же время знают о своем статусе лишь половина от количества людей, живущих с ВИЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученым из США удалось полностью удалить ВИЧ из генома инфицированных лабораторных мышей при помощи двухэтапной терапии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!