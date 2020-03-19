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В Минздраве заявили о новой волне распространения коронавируса в Украине

24.1т
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Украина вышла на второй уровень передачи коронавирусной инфекции COVID-19 – внутригосударственный.

Поэтому обсервация для прибывших из-за границы граждан уже нецелесообразна. Такое мнение на брифинге высказал представитель Минздрава, директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник, передает "112 Украина".

"К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции – внутри страны", – сказал он.

Украина вышла на второй уровень распространения коронавируса – внутригосударственный

Украина вышла на второй уровень распространения коронавируса – внутригосударственный

Также директор департамента здравоохранения добавил, что метод обсервации прибывшиз из-за границы, уже не имеет такого значения, как ранее.

"Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", – считает он.

"Только самоизоляция!" В Минздраве заявили о новой волне коронавируса в Украине

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года в Украине обнаружено 260 подозрений на коронавирус, лабораторно подтверждены 16 случаев.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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