Украина вышла на второй уровень передачи коронавирусной инфекции COVID-19 – внутригосударственный.
Поэтому обсервация для прибывших из-за границы граждан уже нецелесообразна. Такое мнение на брифинге высказал представитель Минздрава, директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник, передает "112 Украина".
"К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции – внутри страны", – сказал он.
Украина вышла на второй уровень распространения коронавируса – внутригосударственный
Также директор департамента здравоохранения добавил, что метод обсервации прибывшиз из-за границы, уже не имеет такого значения, как ранее.
"Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", – считает он.
Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года в Украине обнаружено 260 подозрений на коронавирус, лабораторно подтверждены 16 случаев.
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