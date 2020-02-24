В Минздраве решили вернуть главного санврача Украины

Кабинет министров восстановит должность главного санитарного врача Украины, которая была ликвидирована.

Его функции будут возложены на заместителя министра здравоохранения. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил замглавы ведомства Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

Виктор Ляшко РБК-Украина

"Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на плечи Главного государственного санитарного врача. Эта должность была в свое время ликвидирована и решением правительства она будет восстановлена. В ближайшее время функции Главного государственного санитарного врача будут возложены на заместителя министра здравоохранения", сказал он.

По словам Ляшко, система должна заработать четко и качественно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил восстановить Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за угрозы нового коронавируса COVID-19. Минздраву необходимо было в течение недели разработать и внести предложения о восстановлении СЭС.

СЭС была ликвидирована в сентябре 2014 года. Ее функции разделили между Министерством аграрной политики и Минздравом.

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