В Минздраве решили вернуть главного санврача Украины

Кабинет министров восстановит должность главного санитарного врача Украины, которая была ликвидирована.
Его функции будут возложены на заместителя министра здравоохранения. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил замглавы ведомства Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".
Виктор Ляшко
РБК-Украина
"Когда есть угроза возникновения эпидемии, большинство вопросов ложится на плечи Главного государственного санитарного врача. Эта должность была в свое время ликвидирована и решением правительства она будет восстановлена. В ближайшее время функции Главного государственного санитарного врача будут возложены на заместителя министра здравоохранения", сказал он.
По словам Ляшко, система должна заработать четко и качественно.
Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил восстановить Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за угрозы нового коронавируса COVID-19. Минздраву необходимо было в течение недели разработать и внести предложения о восстановлении СЭС.
СЭС была ликвидирована в сентябре 2014 года. Ее функции разделили между Министерством аграрной политики и Минздравом.
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