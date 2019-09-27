В Минздраве озвучили стоимость новых "скорых": ведомство заподозрили в коррупции

В Министерстве здравоохранения Украины рассекретили стоимость новых автомобилей скорой медицинской помощи, которая в несколько раз превысила все предыдущие показатели.

На это обратил внимание в Facebook автор информационного ресурса "Петр и Мазепа" Дмитрий Подтуркин.

"Тут на пресс-конференции Дмитрий Раимов (советник министра здравоохранения Украины - Ред.) озвучил данные СБУ по ценам на автомобили скорой медицинской помощи, которые в этом году закупаются под эгидой Минздрава в пилотных регионах за средства медсубвенции", – написал он.

Так, АШМД класса Б покупают за 2,35-2,46 млн грн (т.е 94-98 тысяч долл), а класса С 3,0-3,2 млн грн (120-128 тысяч долл).

Минздрав заподозрили в коррупции из-за новых "скорых"

"И, мягко говоря, я сильно удивился. Ведь МОЗ в 2013 году закупил "скорые" класса Б меньше чем за 650 тыс. грн (81 тыс. долл), а С за 850 тыс. грн (106 тыс. долл.). Получается, что в 2019 году "победивший коррупцию в МОЗ времен Супрун" организует закупку "скорых" минимум на 20% дороже в долларах, чем во времена Януковича? Ну очень странно", – отметил он.

Также Подтуркин обратил внимание на то, что в 2014 году антикоррупционеры активно проводили расследования, сейчас же об этом вопросе откровенно забыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Министерства здравоохранения Украины, которые были наняты бывшей главой ведомства Ульяной Супрун, обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку из-за открытой их травли со стороны новой команды.

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