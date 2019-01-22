В Украине бушует корь: более тысячи детей отстранили от учебы

В Луцке 1098 школьникам запретили посещать школу из-за отсутствия прививок против кори.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета. Отмечается, что профилактические мероприятия в учебных заведениях области связаны с ростом заболеваемости.

По словам заместителя начальника управления образования Луцкого горсовета Татьяны Сылки, основанием стало распоряжение председателя Волынской ОГА, в котором говорится о недопущении к учебному процессу детей, не имеющих прививок от кори.

Одесская Жизнь

При этом, подчеркнула она, в каждом учебном заведении решение о недопущении непривитых детей к обучению принимается по решению педагогического совета.

"Отнеситесь с пониманием. Это вынужденный шаг, чтобы сохранить коллективный иммунитет в классах", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине за период с 11 по 18 января корью заболели 3 450 человек, из них три человека умерли от осложнений.

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