В Китае врач 10 дней боролся с коронавирусом и умер от переутомления

В китайской провинции Хунань во время борьбы с новым типом коронавирус от переутомления умер врач.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Mirror, 28-летний Сун Инцзе десять дней подряд так усердно проверял самочувствие водителей и пассажиров на автодороге из-за вспышки коронавируса, что у него произошла остановка сердца, вызванная переутомлением.

Коронавирус в Китае 2000.ua

Врач работал в местной клинике в провинции Хунань, граничащей с провинцией Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса. Сун Инцзе нужно было проводить проверку самочувствия людей, которые передвигались по дороге. Начиная с 25 января, врач занимался этим круглосуточно.

В понедельник, 3 февраля, Инцзе вернулся в общежитие и умер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире от коронавируса уже погибло 564 человека. Всего на данный момент заражены свыше 28 тысяч человек.

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