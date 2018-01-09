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В Китае робот-хирург провел операцию

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В Аньхойском медицинском университете провели первую операцию с участием ортопедического робота-хирурга.

Как сообщает информационное агентство Синьхуа, данный робот, произведенный в Китае и названный "Тяньцзи", оснащен механическим манипулятором, системой оптического отслеживания и панелью управления.

С его помощью можно проводить ортопедические операции при переломах костей конечностей и таза, а также на всех отделах позвоночника, включая шейный, грудной, поясничный и крестцовый.

Как ранее сообщал "МедОбоз", житель штата Висконсин Деннис Ковальски решил заморозить себя и членов своей семьи в жидком азоте, чтобы получить "второй шанс на жизнь".

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