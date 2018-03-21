В Китае ребенку удалили третью ногу: фотофакт

Ребенку, родившемуся с тремя нижними конечностями, в Шанхае сделали сложную операцию по удалению лишней конечности.

Как известно, патология малыша случилась из-за редкого сбоя во время беременности. Так, лишняя нога являлась остатком частично сформировавшегося паразитического близнеца, сообщает DailyMail.

Подобное явление возникает, когда близнецы не могут разделиться. Частота возникновения таких патологий – один к миллиону.

Новости Мать четверых детей поделилась фото жутких растяжек

Природа этого феномена неизвестна. Вероятно, это может быть связано с ограниченным кровоснабжением во время беременности, что приводит к смерти и частичной абсорбции одного из близнецов.

Известно, что операцию малышу сделали в 11-месячном возрасте.

Малыш до операции DailyMail

Малыш до операции DailyMail

Так, ребенку не просто удалили лишнюю ногу, ему сделали пересадку: правая нога ребенка была сформирована как рука, потому врачам пришлось ее удалить и пересадить ногу близнеца.

Лишняя конечность – не единственная патология ребенка. Врачи диагностировали ему пупочную грыжу и врожденные пороки сердца. И все эти состояния повлияли на сложность операции.

Однако врачам таки удалось ее провести успешно.

В будущем ребенку предстоит перенести еще одну операцию – ко всему прочему, у ребенка отсутствуют коленные чашечки.

Ранее "МедОбоз" рассказывал о младенце, который "сбежал" от мамы на магистраль.