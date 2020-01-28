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В Китае предсказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса

2.4т
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Пик распространения коронавируса 2019-nCoV в Китае может наступить через семь-десять дней – в начале февраля.

Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет Sina.

"Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать", – отметил он, однако спрогнозировал вышеуказанные сроки.

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Вместе с тем, Наньшань заверил, что Китай вряд ли ждет масштабное распространение вируса, поскольку его инкубационный период уже миновал. По его словам, наиболее эффективными в борьбе с распространением вируса можно считать два метода. Один – раннее диагностирование заражения, а второй – ранняя изоляция людей, у которых его обнаружат.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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