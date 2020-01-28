В Китае предсказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса

Пик распространения коронавируса 2019-nCoV в Китае может наступить через семь-десять дней – в начале февраля.
Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет Sina.
"Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать", – отметил он, однако спрогнозировал вышеуказанные сроки.
Коронавирус в Китае
ZN.ua
Вместе с тем, Наньшань заверил, что Китай вряд ли ждет масштабное распространение вируса, поскольку его инкубационный период уже миновал. По его словам, наиболее эффективными в борьбе с распространением вируса можно считать два метода. Один – раннее диагностирование заражения, а второй – ранняя изоляция людей, у которых его обнаружат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
количество зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV за ночь на 28 января резко выросло до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек.
Посольство Украины в Китае призвало граждан покинуть территорию КНР при наличии возможности из-за стремительного распространения коронавируса 2019-nCoV. Оно не исключило проведения эвакуации из провинции Хубэй.
Смертельный коронавирус уже добрался до Австралии, Малайзии, Франции.
Кроме того, случай заражения опасным коронавирусом был зафиксирован и в Канаде.
В Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом другого штамма.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.