В Ивано-Франковске в больнице во время родов умерла женщина: первые подробности

В Ивано-Франковском городском клиническом перинатальном центре во время родов умерла 27-летняя женщина. Ребенку удалось выжить, он находился в лечебном учреждении.

У роженицы было кровотечение, впрочем, что именно стало причиной гибели – неизвестно. Об этом написало местное издание "Галицкий корреспондент" со ссылкой на собственные источники.

Журналисты связались с директором коммунального некоммерческого предприятия "Ивано-Франковский городской клинический перинатальный центр" Сергеем Стефанко, однако он сказал, что не владеет информацией.

"Ничего вам не могу сказать. Если будет информация – скажем позже", – ответил мужчина.

В Ивано-Франковске в больнице во время родов умерла женщина Facebook Lubko Tsutsiyak

Работники медучреждения комментариев не дали: главный врач отсутствовал на рабочем месте, а его заместители находились на совещании.

Как рассказали в пресс-служба ГУНП в Ивано-Франковской области, муж погибшей обратился к правоохранителям, обвинив врачей перинатального центра в некомпетентности. Полиция начала уголовное производство по статье 140 ч. 1 УК.

Муж погибшей также разместил пост на своей странице в Facebook.

"Наталья, как много я хочу тебе сказать, но мне не хватит слов, чтобы описать свою боль и тоску за тобой. Ты была смыслом моей жизни, который оборвался внезапно. Подарила мне сына, а сама отошла к Богу. Я сделаю все для нашего сына, только никогда не смогу одного – заменить ему тебя. Ты была бы лучшей мамой в мире для своего малыша, но Бог решил по-другому. Люблю тебя сильно-сильно, вечно твой Любчик", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Татарбунары Одесской области женщина, родившая ребенка, через шесть дней умерла от HELLP-синдрома. Ее семья обвинила в этом врачей, заявив, что те не заметили осложнения, которое появилось давно и давало о себе знать соответствующими симптомами.

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