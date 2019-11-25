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В Индии родился ребенок с двумя головами и тремя руками: редкие фото 18+

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В Индии 21-летняя девушка родила сиамских близнецов, у которых на двоих одно тело, две головы, три руки и четыре ладони.

Об этом пишет Daily Mail. Отмечается, что дети имеют одни и те же внутренние органы, включая сердце и ноги (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

С медицинской точки зрения, близнецы, рожденные таким образом, описываются как tribrachius parapagus – редкое явление, которое не оставляет большой надежды на выживание младенцев.

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Одно тело на двоих: в Йемене родились редкие сиамские близнецы
В Индии родился ребенок с двумя головами

В Индии родился ребенок с двумя головами

Daily Mail

Мальчиков поместили под круглосуточное наблюдение. Поскольку врачи, которые принимали роды, никогда не сталкивались с подобным явлением, они решили проконсультироваться с коллегами из разных уголков Индии.

У детей мало шансов выжить, поскольку медикам вряд ли удастся их разделить – все органы достанутся только одному ребенку.

В Индии родились редкие сиамские близнецы

В Индии родились редкие сиамские близнецы

Daily Mail

Для родителей близнецов, которые проживают в деревне Басауда в штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии, увиденное стало шоком. Они сочли ребенка с двумя головами наказанием, однако вскоре заявили, что готовы воспитывать его и попросили врачей сделать все возможное для спасения.

В Индии родился ребенок с двумя головами и тремя руками

В Индии родился ребенок с двумя головами и тремя руками

Daily Mail

В Индии родился ребенок с двумя головами и тремя руками

В Индии родился ребенок с двумя головами и тремя руками

Daily Mail

В Индии родился ребенок с двумя головами

В Индии родился ребенок с двумя головами

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штате Уттар-Прадеш (Индия) родилась "трехголовая" девочка, страдающая врожденным пороком черепа и головного мозга.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Индия
Тег
ребенок
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