"Мне все равно, лежать не будете": в Харькове пенсионерка умерла из-за отказа врачей. Страшные кадры

В Харькове пожилая женщина умерла после того, как ее в тяжелом состоянии отказались положить в больницу.

О вопиющем случае рассказала дочь погибшей Елена Лиманская, передает 057.ua. Инцидент произошел в среду, 13 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пенсионерка стала плохо себя чувствовать и к ней вызвали терапевта. Он осмотрел женщину и сказал, что у нее мерцательная аритмия и повышенный пульс – 145 ударов в минуту. Врач посоветовал положить женщину в больницу, чтобы ей прокапали лекарства и дал направление в кардиологическое отделение.

В Харькове пенсионерка умерла из-за отказа врачей Скриншот из видео

Елена связалась с медиками из городской клинической больницы №8 и договорилась, что ее мать положат в стационаре. После чего она вызвала "скорую помощь" для транспортировки женщины.

Далее пенсионерке сделали кардиограмму и вывезли на каталке. Заведущая приемным отделением посмотрела на женщину и произнесла: "Мне все равно, вы не будете лежать".

Елена решила везти мать в больницу №18, но внезапно состояние пенсионерки сильно ухудшилось. Она перестала разговаривать и узнавать дочь. Ей сделали рентген, взяли кровь на анализы и положили под капельницу в палате, но это не помогло и пенсионерка умерла.

В больнице отказались комментировать произошедшее, добавив, что это уполномочен делать главный врач, но его нет на месте.

При этом, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко уже сообщил, что будет создана комиссия по расследованию этого происшествия.

"Уже от себя лично – не знаю, что там сегодня может рассказать прокуратура, которая еще не получила ни одного документа ни от больницы, ни от скорой помощи, но мы завтра, изучив все документы, расскажем в деталях, как это могло произойти", – написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Каховке Херсонской области во время операции в результате врачебной ошибки умер 3-летний мальчик.

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