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"Мне все равно, лежать не будете": в Харькове пенсионерка умерла из-за отказа врачей. Страшные кадры

2.8т
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В Харькове пожилая женщина умерла после того, как ее в тяжелом состоянии отказались положить в больницу.

О вопиющем случае рассказала дочь погибшей Елена Лиманская, передает 057.ua. Инцидент произошел в среду, 13 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пенсионерка стала плохо себя чувствовать и к ней вызвали терапевта. Он осмотрел женщину и сказал, что у нее мерцательная аритмия и повышенный пульс – 145 ударов в минуту. Врач посоветовал положить женщину в больницу, чтобы ей прокапали лекарства и дал направление в кардиологическое отделение.

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В Харькове пенсионерка умерла из-за отказа врачей

В Харькове пенсионерка умерла из-за отказа врачей

Скриншот из видео

Елена связалась с медиками из городской клинической больницы №8 и договорилась, что ее мать положат в стационаре. После чего она вызвала "скорую помощь" для транспортировки женщины.

Далее пенсионерке сделали кардиограмму и вывезли на каталке. Заведущая приемным отделением посмотрела на женщину и произнесла: "Мне все равно, вы не будете лежать".

Елена решила везти мать в больницу №18, но внезапно состояние пенсионерки сильно ухудшилось. Она перестала разговаривать и узнавать дочь. Ей сделали рентген, взяли кровь на анализы и положили под капельницу в палате, но это не помогло и пенсионерка умерла.

В больнице отказались комментировать произошедшее, добавив, что это уполномочен делать главный врач, но его нет на месте.

При этом, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко уже сообщил, что будет создана комиссия по расследованию этого происшествия.

"Уже от себя лично не знаю, что там сегодня может рассказать прокуратура, которая еще не получила ни одного документа ни от больницы, ни от скорой помощи, но мы завтра, изучив все документы, расскажем в деталях, как это могло произойти", – написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Каховке Херсонской области во время операции в результате врачебной ошибки умер 3-летний мальчик.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Место
Украина Харьков
Теги
врачи врачебная ошибка
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