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"Сразу сказали, что наркотики": в Харькове 19-летнюю девушку с инсультом лечили от передозировки

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В Харькове у 19-летней девушки случился инсульт, но медики сперва лечили ее от передозировки наркотиками.

Как пишет местное издание Vgorode, Алине Приходько стало плохо 8 декабря, во время катания на катке.

"Заболела голова, потом разболелась сильнее. Пошла в туалет и закричала от боли в голове. Сказала подруге: "Я падаю" – и все, без сознания по сегодняшний день, под аппаратами", – рассказала сестра девушки Арина. Она добавила, что скорую вызвали друзья Приходько.

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Алина Приходько

Алина Приходько

facebook.com/kharkiv1654

"Когда ее привезли в больницу, врачи сразу сказали: "19 лет, молодежь. Интоксикация, наркотики". Алине 12 часов прокапывали интоксикацию, но диагноз был неправильный. И если бы ей сразу сделали операцию, было бы немного легче", – добавила она.

Позже врачи заявили, что у Приходько была врожденная опухоль в голове. Ее удалили, но девушку нужно транспортировать другую нейрохирургию для еще одной операции.

Алина Приходько

Алина Приходько

facebook.com/kharkiv1654

Пока девушка находится в реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи проф. Мещанинова. Диагноз Приходько – геморрагический инсульт.

"Мы верим, что сестра будет бороться. Сегодня возили на МРТ. На лечение уходят большие суммы, мы собираем чеки, но конкретная сумма, во сколько это выльется, неизвестна. На операцию ушло 10 тысяч, теперь каждый рецепт 2–2,5 тысячи. Мама с папой постоянно рядом с Алиной, я тоже езжу к ней", – рассказала Арина.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Кривом Роге Днепропетровской области в одном из кабинетов городской больницы № 1 рухнул потолок.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Здоровье
Место
Украина Харьков
Теги
врачебная ошибка наркотики скандалы фотографии
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