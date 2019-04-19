В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней

В немецком городе Кельн родились девочки-близнецы с разницей в 97 дней.

В ноябре 2018 года врачам пришлось путем кесарева сечения спасать одну из малышек, которая появилась на свет на 26-й неделе беременности. Новорожденная весила всего 907 грамм, передает Das Bild.

Однако в утробе матери оставалась ее сестра-близнец. Врачи приняли решение, что женщина может продолжить вынашивание ребенка благодаря наличию второй плаценты. В феврале 2019 года мать родила еще одну девочку весом 3,7 кг. Таким образом, разница в возрасте между детьми составила 97 дней.

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Счастливые родители близнецов Оксана и Александр рассказали, что сейчас обе малышки, которых назвали Лиана и Леони, чувствуют себя хорошо. У пары уже есть 8-летний сын Данил.

"Такое случается невероятно редко. По нашим данным, до этого максимальный интервал между родами составлял 87 дней. Но разница во времени в 97 дней – уникальна для нас и для всего мира", – поделился старший консультант родильного дома больницы Уве Шелленбергер.

Родители близнецов Das Bild.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Бангладеш за месяц дважды пережила роды. Так, она родила близнецов через 26 дней после появления на свет ее первого сына.

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