В два раза чаще: ученые назвали "любимую" группу крови комаров

Комары чаще всего кусают обладателей первой группы крови. По статистике, они страдают от этих насекомых в два раза чаще, чем те, у кого вторая группа.

Также комары выбирают своих "жертв" по температуре тела, запахе и уровне метаболизма, пишет "Национальна служба новостей".

Также высокий риск укуса у людей с избыточным весом, тех, кто занят физическим трудом и у беременных. Последним стоит быть наиболее осторожными, поскольку от насекомого в организм попадают опасные заболевания, в том числе малярия и вирус Западного Нила.

Укус комара bbc.com

Кроме этого, комары предпочитают тех, кто недавно пил алкоголь, поскольку он также ускоряет метаболизм. По этой же причине насекомые "атакуют" людей во время пробежек и занятий спортом на свежем воздухе.

Как писал OBOZREVATEL, в июле у жительницы Днепра после укуса комара обнаружили опасное заболевание. Личинки глиста проникла в тело человека, и паразит жил и передвигался под кожей, пока его не удалили хирургическим путем.

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