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В два раза чаще: ученые назвали "любимую" группу крови комаров

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Комары чаще всего кусают обладателей первой группы крови. По статистике, они страдают от этих насекомых в два раза чаще, чем те, у кого вторая группа.

Также комары выбирают своих "жертв" по температуре тела, запахе и уровне метаболизма, пишет "Национальна служба новостей".

Также высокий риск укуса у людей с избыточным весом, тех, кто занят физическим трудом и у беременных. Последним стоит быть наиболее осторожными, поскольку от насекомого в организм попадают опасные заболевания, в том числе малярия и вирус Западного Нила.

Укус комара

Укус комара

bbc.com

Кроме этого, комары предпочитают тех, кто недавно пил алкоголь, поскольку он также ускоряет метаболизм. По этой же причине насекомые "атакуют" людей во время пробежек и занятий спортом на свежем воздухе.

Как писал OBOZREVATEL, в июле у жительницы Днепра после укуса комара обнаружили опасное заболевание. Личинки глиста проникла в тело человека, и паразит жил и передвигался под кожей, пока его не удалили хирургическим путем.

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Место
Украина
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