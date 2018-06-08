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В Черновцах избили врача: женщина назвала высокопоставленного подозреваемого. Видеофакт

1.7тЧитать новость на украинском

В Черновцах избили врача "Городской больницы №1" Ярославу Бабьяк.

Об этом сама пострадавшая рассказала во время сессии Черновицкого городского совета.

Отоларинголог подозревает, что за ее избиением стоит главный врач медучреждения, с которым у нее давний конфликт из-за ее увольнения, поэтому пришла просить защиты у депутатов.

Ярослава Бабьяк

Женщина утверждает, что ее жестоко избили двое молодых парней.

"Брызгают баллончиком, жестоко бьют, шипят мне: "Отстань от Петричука", - рассказала врач, которая также утверждает, что ее преследуют из-за того, что она решилась говорить про нецелевое использование средств специального фонда, который существует при больнице.

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Сам главврач Анатолий Петричук на сессии горсовета все обвинения опроверг и попросил депутатов защитить его от "этого человека". Кроме того, в его поддержку выступили "случайно оказавшиеся" на заседании коллеги.

Анатолий Петричук

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине неизвестные разгромили больницу и избили врача.

Место
УкраинаЧерновцы
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