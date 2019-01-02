В аптеках Украины разрешат возврат лекарств: как это будет

С 1 января украинцы смогут вернуть в аптеку некачественные лекарства и получить обратно свои деньги. Но для этого нужно, чтобы препарат был признан некачественным Гослекслужбой.

Об этом в эфире ObozTV рассказал директор аптечной профессиональной ассоциации Украины, доктор фармацевтических наук Владимир Руденко. По его словам, Гослекслужба должна издать соответствующее заключение для определенной серии препарата, признав её некачественной.

"В случае, если есть какие-то сомнения в качестве препарата и Госслужба лекарственных средств признала его некачественным, тогда на её сайте публикуется соответствующее сообщение, о том что такая-то серия такого-то лекарственного средства признана некачественной и эти лекарственные средства наши граждане смогут вернуть в аптеку", – пояснил Руденко.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день функцией признавать лекарства некачественными обладает только Гослекслужба. И напомнил: для того, чтобы сдать такие препараты обратно в аптеку, необходимо иметь при себе торговый чек.

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"Если же аптека откажется возвращать деньги, то есть два адреса, по которым можно обратиться. Во-первых, это Госслужба лекарственных средств, у которой есть соответствующие полномочия. И во-вторых, это Госпродпотребслужба, которая тоже наделена полномочиями по защите прав потребителей", – подвел итог фармацевт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в аптеки можно будет возвращать неиспользованные лекарственные средства. По аналогии с возвратом некачественных препаратов, этот процесс также будет контролироваться Гослекслужбой.

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