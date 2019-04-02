В апреле Украину накроют магнитные бури: названы даты

В апреле Украину накроют серьезные магнитные бури, которые будут ощутимы для метеозависимых людей.

Первый удар произойдет уже 12 апреля, сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Также по прогнозу небольшие магнитные всплески возможны 16, 22, 25 апреля. А вот достаточно сильные магнитные бури пройдут 23 и 24 апреля. Специалисты советуют в эти дни не нервничать, сторониться негативного общения и любых конфликтов.

В Киеве пик магнитных бурь намечен на 12,13 апреля. Небольшие геомагнитные будут ощутимы уже 3, 4-7, 24, 25 и 27 апреля.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать организм чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим.

Кроме того, во время магнитной бури нужно ограничить дальние поездки и обязательно иметь под рукой необходимые лекарства.

Магнитные бури Скриншот

Магнитные бури в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Украину обрушатся сразу несколько магнитных бурь.

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